Afrique: MASA - La Côte d'Ivoire se réapproprie son marché

Ce qui permettrait au Masa de mieux fonctionner en tant que structure. Il a aussi dévoilé l'effort qui a été fait, cette année, pour intéresser les pays et organisations fondateurs du Masa tels que la Belgique, le Québec, la France et l'Oif, à la célébration des 25 ans du Masa.

Ce sont 300 spectacles ; 260 artistes ; 107 journalistes étrangers et 156 journalistes ivoiriens. Un colloque, une exposition-photos seront au menu en marge des spectacles de conte, humour, danse, musique, théâtre, arts de la rue et mode.

Nous l'avons fait parce que notre rôle est de travailler à animer les secteurs culturels. Le rôle du Masa est d'être le levier économique de la culture, de faire en sorte que l'ensemble de la chaîne de valeurs, des gens qui interviennent dans le circuit culturel puissent avoir un plus au fur et à mesure que le Masa est organisé à Abidjan. » Le Masa 2018 enregistre la participation de 319 personnes en provenance de 36 pays.

Abordant le thème du Masa 2018 : « Quel modèle économique pour les arts de la scène », le directeur général du plus grand marché du spectacle africain dont il s'est réjoui de la régularité de 2014 à ce jour, a aussi livré le fruit des réflexions portant sur les questions budgétaires et, surtout, la tarification des entrées aux spectacles au palais de la Culture à Treichville.

Cette information a été donnée, hier au siège de cette institution au Plateau par Pr Yacouba Konaté, directeur général du Masa qui, à l'occasion de cette rencontre avec les hommes de médias, a fait le point des préparatifs de la 10e édition du Masa, prévue du 10 au 17 mars et qui sonne le 25ème anniversaire de cet événement. En baptisant ce marché ainsi, selon le premier responsable du Masa, la Côte d'Ivoire « conforte la ville d'Abidjan dans son rôle de plaque tournante des arts et de la culture africaines ».

