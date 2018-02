Cote d'Ivoire: Traitement du cancer - Grand-Bassam va accueillir un centre de radiothérapie

L'ambassadeur de la Corée, Rhee Yong-Il, a précisé qu'en plus de la construction du centre qui aura une vocation régionale, son pays s'engage à le doter d'équipements de pointe et à former le personnel. " Nous espérons que le centre aidera à positionner la Côte d'Ivoire comme pôle sanitaire en Afrique", a-t-il exprimé.

Ce deuxième plus grand centre de traitement du cancer dans le pays après celui du CHU de Cocody, selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Dr Raymonde Goudou Coffie, va accueillir les malades de divers aspects. Le cancer, a-t-elle révélé, maladie grave qui tue en silence, ne cesse de progresser dans le monde. «

Un centre de radiothérapie et d'oncologie sera construit à Grand-Bassam. Et ce, grâce à un prêt de 60 milliards de Fcfa contractés par l'État de Côte d'Ivoire auprès de la République de Corée. La signature de l'accord entre les deux pays a eu lieu, ce jeudi 08 février à la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères au Plateau.

