Afrique: La FANAF tient-elle sur des béquilles fragiles ?

C'est la quatrième semaine du procès de Khalifa Sall et les audiences ont repris ce lundi matin au palais… Plus »

Ce si bel et craquelant décor s'est effiloché progressivement depuis l'arrivée aux manettes de la nouvelle équipe. Nous détenons les images des Assemblées précédentes et celle de cette année à Kigali . Que s'est- il passé ?.

L'équipe (disions le bureau actuel en place) manque de mordant et vend assez mal le produit FANAF. Depuis le raout de Marrakech ( Maroc ) et cette année à Kigali (Rwanda ), la FANAF multiplie ses maladresses et perd à grande vitesse de sa superbe et de son attractivité.

La FANAF polit difficilement son image. Faute sans doute d'un marker modèle. Que se passe-t-il depuis l'arrivée aux commandes de la nouvelle équipée ?. Au lendemain du départ de Papa Ndiaga BOYE à la retraite, beaucoup de spécialistes et d'acteurs du secteur de l'assurance s'interrogent sur l'efficacité et l'entregent des nouveaux dirigeants de la Fédération.

Copyright © 2018 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.