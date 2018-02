Cote d'Ivoire: Promotion du tourisme interne - Côte d'Ivoire Tourisme nourri à la sève des festivals culturels

Cette journée dont l'un des objectifs est de sensibiliser les responsables et chefs d'entreprises à l'utilisation des outils modernes du management et de la gestion d'entreprise a été l'occasion de décerner le prix susmentionné à M. Jean-Marie Somet.

Et ce, à l'aune d'un process-qualité mis en branle en interne et dans le manuel de procédure de l'Office. Toute chose qui vaut à son Directeur général d'être lauréat du « Prix de la qualité-performance 2017 » dans la catégorie leadership.

« Les travaux dureront 2 ans et demi, soit 30 mois » au bout desquels, on aura un bâtiment doté d'un « rez-de-chaussée plus 3 niveaux avec jardin et restaurants panoramiques », ajoute M. Somet.

« Le travail qui a si bien commencé avec Côte d'Ivoire Tourisme se devra d'être amplifié avec plus de moyens et les revenus supplémentaires pour continuer la bonne marche », à savoir, faire davantage de promotion de la destination ivoirienne « qui devra être le moteur de la croissance touristique », a récemment déclaré le ministre du Tourisme, Siandou Fofana.

Avec ses collaborateurs, M. Somet a séjourné, successivement à Facobly, pour participer à la 2e édition du Festival des arts et de la culture de la région du Guémon, Ablidé Festi 2018 ; avant de mettre le cap sur Yamoussoukro, pour le lancement officiel de la 5e édition du Paquinou du Bélier, festivité soutenue et encadrée par l'Office depuis sa 1ère édition.

