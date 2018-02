Tunisie: Appel à candidatures

Je reste juste raisonnable et pondéré. Je pense même que sans s'emballer, ce sentiment pourrait… Plus »

Les candidates ou collectifs de femmes intéressées peuvent postuler selon les catégories suivantes :arts plastiques (peinture, sculpture, céramique, gravures), art scénique (danse, cirque, théâtre, expression corporelle, performances live, slam, poésie), art numérique (arts graphiques et numériques fixes et animés comme le dessin, la bande dessinée, le photomontage/collage....), photographie, musique et cinéma (courts et très courts métrages, longs métrages, documentaires, animations...).

Ce festival se veut un espace artistique dédié aux femmes artistes du monde entier. Durant les trois dernières éditions, plus de 700 artistes ont participé au festival qui «croit en un féminisme intersectionnel et se veut inclusif» lit-on dans une note de présentation.

