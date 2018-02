Tunisie: Besoin de stabilité et de régularité

Et quand on voit l'ensemble des joueurs disponibles pour Ben Yahia et Madhoui, on remarque bien que l'écart est conséquent par rapport à l'édition 2017. Il faudra sûrement des renforts, mais est-ce facile de remplacer des joueurs internationaux , et est ce facile de revigorer des joueurs en baisse de régime flagrante ? Ce n'est pas facile.

Al Ahly, Al Widad et TP Mazembé : la distance ...

Parler de nos représentants revient aussi à parler des adversaires de l'EST et de l'ESS. Certaines équipes ont pris une certaine distance surtout après les problèmes des dernières semaines pour nos deux clubs. Al Ahly, une machine à gagner , reste un chiffre clef et l'adversaire le plus régulier et qui a gagné le plus de titres continentaux. C'est aussi le cas du TP Mazembé, l'équipe qui a émergé dans cette dernière décennie pour devenir un grand de l'Afrique qui peut se renforcer et jouer facilement les premiers rôles dans la prestigieuse épreuve. Al Widad , qui a certainement perdu les services d'un grand joueur comme Ben Chergui, demeure également une équipe rodée qui a le potentiel et la maîtrise pour jouer le titre. Il reste à l'EST et à l'ESS la capacité de réagir vite et à compter sur un riche vécu pour rebondir.

Même avec un effectif moins étoffé et des perturbations, ce sont deux grands clubs qui , au moment venu, ne seront pas une proie facile. Ici, le rôle de Ben Yahia et de Madhoui reste capital à notre avis. Ils sont capables de trouver la bonne astuce pour motiver leurs joueurs et pour avancer. Ça s'annonce beaucoup plus difficile que la précédente édition, c'est une certitude.