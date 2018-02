Tunisie: Des activités et la perspective d'un hypothétique sommet

C'était le cas récemment, tout récemment, lors des travaux de la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue 5+5, qui ont été organisés, le 21 janvier dernier, au Centre international des conférences (CIC) du Club des Pins, à l'ouest d'Alger, sous le thème : «Méditerranée occidentale: promouvoir un développement économique et social inclusif partagé et durable face aux défis communs dans la région».

Dialogue 5+5 : lutter contre le terrorisme et les flux migratoires

La rencontre, coprésidée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue français, Jean-Yves Le Drian, a regroupé les chefs de la diplomatie des pays du Dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale, ainsi que le secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), le Tunisien Taieb Baccouche, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (UPM), le Marocain Fathallah Sijilmassi, et le Commissaire européen en charge de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, l'Autrichien Johannes Hahn.

Cette réunion était une occasion d'échanger sur les questions régionales, notamment celles relatives à la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la déradicalisation et la migration et a été ponctuée par une "Déclaration ministérielle 5+5 d'Alger".

Lors de ce rassemblement de haut niveau, M. Taieb Baccouche a souligné l'importance et l'efficacité du cadre du Dialogue 5+5 -- un forum sous-régional pour les dix pays de la Méditerranée Occidentale qui y prennent part depuis sa création, cinq se trouvant au nord (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal) et cinq au sud (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) -- surtout pour faire face à certains défis: la jeunesse, l'emploi, la formation, l'immigration et la sécurité.

Des problématiques qui nécessitent une étroite collaboration entre les différents acteurs régionaux, vu leur degré de complexité et les connexions qui lient les unes aux autres. D'où l'importance de ce genre de consultations et de rencontres pour trouver des solutions efficaces, selon le S.G. de l'U.M.A.

Signature d'un protocole de relations entre l'UA et les groupes économiques régionaux

À l'échelle continentale, le Secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe (U.M.A.) a également participé, les 25 et 26 janvier 2018, à Addis-Abeba (Ethiopie), aux travaux délibératoires de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), ainsi qu'au 30e Sommet de l'Union africaine (U.A.) qui s'est ouvert le 28 janvier, toujours dans la capitale éthiopienne, en ayant pour thème principal: « Remporter la lutte contre la corruption: une voie durable pour la transformation de l'Afrique ».

Le S.G. de l'UMA, M. Taieb Baccouche, a rencontré dans le cadre du Sommet africain les ministres des Affaires étrangères des pays maghrébins, et ce, dans le cadre des consultations précédant l'organisation de la 35e rencontre des ministres des A.E. des pays de l'UMA. Il a examiné avec eux les moyens de relancer l'idée d'un 7e Sommet des pays de l'Union du Maghreb arabe, dont la dernière édition remonte à avril 1994.

Par ailleurs, la délégation de l'UMA s'est mise d'accord avec les représentants de l'organisation « the Citizens and Diaspora Directorate » (CIDO) pour effectuer quelques études ciblant la société civile maghrébine, dans le cadre d'un programme englobant huit groupes régionaux. Il a également participé à la réunion du comité du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (N.E.P.A.D.) sur le développement des infrastructures et de l'aviation civile en Afrique, ainsi que celle des groupes régionaux évaluant les résultats de la Semaine africaine qui s'est déroulée en octobre 2017 à New York sous l'égide de l'ONU.

Enfin, outre les rencontres avec des cadres supérieurs de l'Organisation panafricaine, le Secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A.). M. Taieb Baccouche, a conclu sa visite à Addis-Abeba en signant, le 25 janvier 2017, un protocole de relations entre l'Union africaine et les groupes économiques régionaux.