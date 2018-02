Togo: Un derby et des matches au sommet

Parlant de matches au sommet, il y a celle entre Gomido (2ème, 31 pts +11) et Koroki (1er, 32 pts +11) soit, la rencontre entre le 2ème au classement et le leader et champion de la manche aller.

On peut espérer que le vrai match entre les deux clubs, ce sera ce mercredi, dans la mesure où les choses sont rentrées dans l'ordre depuis et que Unisport est finalement rentré dans la compétition.

Ainsi, parlant de derby, il y a celle qui mettra aux prises, les frères ennemis de Sokodé, Unisport et Sémassi. On se rappelle qu'à l'aller, Unisport ne s'étant pas présenté pour le match, les Guerriers de Tchaoudjo, l'avaient emporté sur tapis vert, 3-0.

Pour la 16ème journée de cette compétition, on peut retenir entre autres, un derby et des matches qui vus les protagonistes, peuvent être qualifiés de matches au sommet.

