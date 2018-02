Cote d'Ivoire: Éducation complète à la sexualité - Bientôt un atelier pour réfléchir sur la mise en œuvre

En prélude à la mise en œuvre effective du concept « Education complète sexuelle » en Côte d'Ivoire et dans trois autre pays de l'Afrique (Mauritanie, Niger et Bénin), une délégation conduite par Dr Moctar Diallo, Directeur de Civil Society Family Plus et Intra Heath International est à Abidjan (Côte d'Ivoire) pour une visite de travail de 4 jours.

A cette occasion du 13 au 16 février prochain, elle va organiser en partenariat avec des partenaires internationaux et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, un atelier de réflexion autour de ce concept pour en cerner les contours et aboutissements avec tous ceux qui sont impliqués dans ce processus.

L'information a été annoncée, vendredi 09 février à Abidjan Marcory à l'hôtel Azalaï par Dr Moctar Diallo. Qui a précisé que vue « l'importance de l'activité », deux autres ministères en occurrence, les ministères en charge de la jeunesse, et de la famille seront conviés à cette rencontre. Tout comme les jeunes, les religieux et les organisations de la société civile.

« On sait qu'il y a beaucoup de programmes dans les pays qui sont liés aux questions de sexualité et de santé de la reproduction en milieu scolaire. Mais il y a un aspect qui manque.

C'est cette complétude de l'enseignement où on va rechercher à avoir une compréhension massive tant auprès des enseignants, des élèves , et des parents. Et cela en vue d' avoir une compréhension facile pour les apprenants et une transmission facile pour les enseignants », a relevé M. Diallo.

Poursuivant, il a admis que le concept d'Education complète à la sexualité ou Education complète sexuelle a commencé à prendre corps, à émerger, un peu par ci par là, dans le monde.

« Même en occident, ce problème est inhérent, le dialogue parent-enfant autour de la sexualité n'est pas du tout évident », a-t-il toutefois fait remarquer. Avant de reconnaitre surtout que dans ce cas de figure « mieux faut être outillé pour ne pas tomber dans les travers de la vie ».

Dr Moctar a noté pour terminer que, « cette stratégie ou méthodologie répond aussi à asseoir réellement la compréhension et à faire comprendre aux gens, que sexualité ne veut pas dire rapports sexuels obligatoirement.

Donc du coup, il s'agit de comprendre son corps pour un enfant, de comprendre la différence entre un homme et une femme, comprendre qu'il y a un appareil génital et comment il fonctionne. Et à quoi tout cela peut aboutir. »

L'approche de l'Education sexuelle complète(ESC) fondée sur les droits vise, entre autre, à doter les jeunes des connaissances, compétences, attitudes et valeurs dont ils ont besoin pour déterminer leur sexualité et s'y épanouir-physiquement et affectivement, individuellement et dans le cadre des relations avec les autres.