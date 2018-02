Cote d'Ivoire: Annexe fiscale 2018 - Les conclusions des discussions connues sous peu, annonce Moussa Sanogo

Poursuivant, le secrétaire d'Etat chargé du Budget et du Portefeuille d'Etat a donné l'objectif de ces discussions. « Nous souhaitons un secteur privé qui soit compétitif et qui contribue suffisamment aux recettes publiques pour nous permettre de réaliser les actions publiques », a conclu Moussa Sanogo.

« Je pense que les choses se passent très bien et des voies plus autorisées pourront vous donner sous peu les conclusions finales », a déclaré Moussa Sanogo. A l'en croire, les discussions se passent dans un climat convivial et constructif.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, a indiqué dans une interview accordée à Fraternité Matin, que les conclusions des discussions entre le gouvernement et le secteur privé sur l'annexe fiscale 2018 seront connues bientôt.

