Congo-Brazzaville: Le dynamisme et l'engagement des enseignants loués à Pointe-Noire

Un focus a été organisé par l'Union congolaise des promoteurs des écoles privées (Ucopep), le 10 février au lycée technique et professionnel ex-Institut technique Thomas-Sankara, à l'occasion de la célébration de la première édition de la semaine des éducateurs.

La semaine des enseignants et enseignantes, qui se tient la première semaine du mois de février dans le monde, a été célébrée pour la la première fois au Congo, notamment à Pointe-Noire. Elle vise à mettre en valeur la noble profession de l'enseignant et partant, son mérite à façonner les jeunes, l'avenir de demain.

Ainsi, du 5 au 10 février, a eu lieu cette célébration au cours de laquelle ont été reconnus l'engagement et le dynamisme de tous les enseignants sur le thème " Votre enseignement, notre réussite à tous". « Le dévouement, la persévérance, la compétence des enseignants et des enseignantes constituent un réel levier pour l'éducation de nos jeunes. Jour après jour, vous accompagnez, encadrez, soutenez, écoutez, consultez. Vos aptitudes et vos qualités professionnelles forgent la jeunesse d'aujourd'hui, la pousse à aller plus loin et lui permet d'exhorter le monde et ses différentes facettes. », a dit Christian Serge Ouamba, président du bureau exécutif de l'Ucopep. Et d'ajouter: « Vous formez pour le pays les citoyens dignes. L'enseignement de la poésie dans les écoles doit avoir une place prépondérante tout comme les valeurs civiques et morales et que les promoteurs améliorent les structures. Nous exhortons aussi les enseignants et enseignantes à participer régulièrement aux formations continues, aux conférences, aux animations pédagogiques, aux ateliers d'échanges d'expériences, aux séances de renforcements de capacités... ».

Louant le sacerdoce de l'enseignant, Clotaire Koussoumana, vice président de l'Ucopep, a édifié l'assistance sur le rôle et la place de l'enseignant ou l'enseignante qui, par son dévouement, arrive « à faire l'homme, à cultiver l'homme et à conduire l'homme ». C'est un éducateur qui conduit l'homme vers la réussite et un avenir meilleur.

Une préoccupation partagée par la Convention pour la défense des intérêts du personnel des écoles privées. Par la voix de son responsable, elle a sollicité l'engagement et l'adhésion de tout enseignant qui adhère à sa vision, à savoir garantir le bien-être de ses membres. Inspecteur de l'enseignement primaire, Antoine Miakakela, a, en effet, entretenu l'auditoire sur les règles déontologiques et l'éthique de l'enseignant. Il a mis en exergue les qualités qui doivent caractériser l'enseignant avant d'inventorier un certain nombre d'antivaleurs à combattre impérativement.

En lien avec le thème annuel "Votre enseignement, notre réussite à tous" , le représentant du directeur de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, l'inspectrice de l'enseignement technique et professionnelle, les responsables des directions départementales de l'éducation civique, de la jeunesse, du livre et de et de la lecture publique de Pointe-Noire ont tous loué l'initiative de l'Ucopep. Ils ont demandé à cette organisation d'œuvrer inlassablement en vue d'améliorer les conditions de travail de l'enseignant et celles d'apprentissage de l'enfant.

En clôturant le focus, le conseiller socio culturel du Préfet de Pointe-Noire, Antoine Distel Baniakina, a exhorté les enseignants d'être fiers de leur métier et surtout de briller par l'exemple en s'évertuant quotidiennement à l'élimination des antivaleurs.