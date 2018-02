Congo-Brazzaville: Marché central de Pointe-Noire - Les travaux de construction lambinent

La chute drastique des prix du pétrole au niveau international expliquerait, apprend-on, cette lenteur de l'ensemble des chantiers engagés par l'Etat à travers le territoire national, en général, et à Pointe-Noire et au Kouilou, en particulier.

Signalons qu'en plus du marché central, plusieurs autres chantiers de l'Etat sont arrêtés dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. C'est le cas de celui du marché de Tié-Tié Bassola, dans le troisième arrondissement, ou encore des travaux de construction des hôpitaux généraux de ces départements.

La construction du marché central de Pointe-Noire, dans le premier arrondissement Lumumba, a pour maître d'ouvrage l'Etat congolais et pour maître d'ouvrage délégué la délégation générale des Grands travaux. Le chantier est exécuté par Franco Villarecci architecture du marbre, entreprise générale des travaux et bâtiments. Interrogés sur la lenteur de ces travaux, quelques responsables de la société rencontrés sur place n'ont pas voulu répondre à la presse, sans l'autorisation préalable de leur hiérarchie.

