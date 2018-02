Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Une délégation congolaise attendue au Sénégal

Selon l'ambassadeur, le Sénégal tentera de tirer profit de l'expérience congolaise en matière de recherche, dans les domaines précités. Il partagera également la sienne à la délégation congolaise dans ces différents secteurs d'activités. Cela, a-t-elle dit, dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays mais aussi dans le cadre du développement de l'Afrique. «... c'est dans la coopération sud-sud que nous aurons les meilleurs résultats pour la bonne et simple raison que nous avons en partage la culture, la sociologie et beaucoup d'autres choses que nous vivons ensemble », a-t-elle conclu, promettant un accueil avec la Terranga (hospitalité) sénégalaise.

La diplomate sénégalaise a assuré le ministre congolais que tous les contacts ont été pris pour que cette visite puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Cela, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays plus que frères. « Il y a une délégation de la recherche scientifique et de l'innovation technologique qui doit aller à Dakar demain. Il y a eu des projets de coopération qui ont été proposés par la partie congolaise que nous avons transmis à la partie sénégalaise. Toutes les dispositions ont été prises pour que cette délégation puisse effectuée sa mission dans les meilleures conditions », a assuré Batoura Kane Niang à sa sortie d'audience.

Les derniers réglages de la mission ont constitué la toile de fond de l'entretien que le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a eu le 12 février avec l'ambassadeur du Sénégal au Congo, Batoura Kane Niang. En effet, il s'agit d'une mission d'échange d'expériences entre le Sénégal et le Congo dans les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation technologique; alimentaire et agricole ainsi que le domaine de la recherche océanographique.

