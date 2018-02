Tunisie: L'efficacité au rendez-vous !

Dès lors on assista à deux stratégies diamétralement opposées. D'un côté la JSK qui pose systématiquement le jeu sur les côtés où ont brillé Sassi à gauche et Laâouichi à droite.

Par contre, les hommes de Kasri remballaient toutes leurs balles vers les avant-postes Kabbou et Annan sans passer par leur milieu de terrain. Les coups francs et les corners se multiplièrent pour les joueurs locaux qui passèrent plusieurs fois à côté de l'égalisation ; plus encore ils réclamèrent deux fois deux penaltys qui ont paru très flagrants sauf pour Wassim Ben Salah, l'arbitre de la rencontre. Pendant cette première période, Ali Kalaï a été tout simplement un spectateur et n'a pas eu pratiquement à intervenir.

Lâaouichi et Munduga libèrent les Aghlabides

La deuxième mi-temps sonna le réveil des Aghlabides. C'est Laâouichi qui réussit l'égalisation grâce à un effort individuel face au gardien Bédiri. Ce but a motivé les Aghlabides qui ont mis le feu dans l'arrière-garde de l'USM. Cette pression a permis à Munduga d'inscrire le second but aghlabide (64'). L'attaquant camerounais, l'homme de la fin du match, rate à lui seul trois occasions. Malgré les consignes du coach Kasri, le score ne changera pas pendant le temps réglementaire. Les Aghlabides ont mérité leur victoire acquise avec la manière.

Et le coach aghlabide de souligner : «Mes protégés ont confirmé leur force de caractère et leur application malgré l'avantage des visiteurs. Nous avons bien géré les conséquences du match. Nous possédons un bon groupe mais les soucis pécuniaires nous empêchent de progresser. Nous devons être plus réalistes à l'avenir». La Chabiba a remporté une victoire méritée malgré les difficultés administratives de la semaine précédente. En revanche, cette réussite ne doit pas cacher les vrais problèmes des Aghlabides.