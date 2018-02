Tunisie: Abdelmajid Ben Mrad, Ex-international de l'EST - «Certitudes et constantes »

Aux joueurs de montrer la preuve de leur confiance et de la motivation qui les habite. Il faut comprendre qu'il faut en passer par là si on veut aller au bout.

Nous devrons en découdre au final face à des adversaires aussi redoutables que redoutés, et clairement désignés même ! Même si sur le papier la réalité peut différer, les nôtres possèdent une occasion en or pour remettre les compteurs à zéro et s'offrir du même coup ce match fondateur d'une éventuelle épopée sur la scène continentale. Cependant, on n'y est pas encore et je ne veux pas m'emballer. Avant de parler des phases finales, les phases de groupe et le dernier carré, sorte d'affiche digne de "blockbuster", il faut tout d'abord convaincre sur le terrain dès maintenant ».

« Entre motivation et appréhensions»

« Maintenant, si, côté « sang et or », le sentiment oscille entre motivation et appréhensions avant des rendez-vous continentaux qui donnent déjà envie d'être en fin d'année 2018, pas certain que l'équipe ne rencontre pas de difficultés avant les tours avancés de cette édition. Le décor est déjà planté d'ailleurs ! L'EST est attendu au tournant ! C'est toujours l'équipe à battre vu son classement sur l'échiquier continental. Voilà, nos porte-drapeaux s'activent à lancer leur campagne de Ligue des champions. A cet effet, je pense qu'il y a des certitudes et des constantes. Reste à peaufiner quelques réglages et surtout soigner le mental du groupe. A l'Etoile, c'est le même son de cloche. Sauf que vu le trident de tauliers qui ont mis les voiles, il va falloir vite dégager une hiérarchie claire au niveau de certains postes. C'est même une question cruciale ».

« La saison dernière en C1, il y a eu du bon et du moins bon.

Notre tandem ESS-EST a alterné avec des sorties rassurantes parfois, puis des prestations sans relief de temps à autre.

Il faut aussi éviter toute alternance au poste de gardien de but car c'est un poste sensible. Bref, là aussi, il faut une hiérarchie nette, et ne pas remettre en cause le gardien N°1 à la moindre erreur.

C'est un poste où les erreurs sont amplifiées, mais un gardien commettra forcément une ou deux erreurs parfois. Un portier qui ne joue pas souvent devient inconstant. Et quand il est inconstant, il n'affiche plus une grande sérénité, indispensable pour diriger sa défense. Ça peut même déteindre sur le onze rentrant à terme. Résultat, le gardien du temple devient un homme épié et scruté sous tous les angles. A la moindre petite chose, même s'il n'y a pas de drame, on le remet en cause, comme si on faisait une fixation sur lui. Le contexte dans lequel il évolue n'est donc plus serein.