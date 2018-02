Tunisie: Grand rassemblement, prestigieux événement

Tout se passe convenablement en matière d'organisation chez les commissions spécialisées en étroite coordination avec les parties intervenantes pour offrir une compétition sans précédent.

C'est d'ailleurs le sentiment du président de la Ftvb, Firas Faleh, et en tant que membre de l'Uavb lors de son allocution en début du point de presse tenu pour la circonstance et à une semaine exacte du coup d'envoi de la nouvelle édition. «Il s'agit d'une réputation tunisienne à défendre, une lourde responsabilité à supporter avec beaucoup de courage, et un défi à relever.

Nous y tenons bon pour que la fête soit totale», affirme Firas Faleh. Spectacle pratiquement assuré avec la présence de la fine fleur des équipes arabes parmi lesquelles figurent les deux représentants tunisiens Espérance de Tunis et Etoile du Sahel. Voir les deux ténors en finale n'est pas à exclure, mais il ne faudra surtout pas sous-estimer les chances de certains prétendants comme Al Ahly de Bahreïn (tenant du titre), Arrayen et Al Arabi de Qatar, Essouihli de Libye et FAR du Maroc. Bien entendu, les autres ne seront pas à Tunis pour de la simple figuration, à l'instar d'Al Hilal Assaouadi, Groupe pétrolier d'Alger, Sib d'Oman. S'ils s'appliquent sans relâchement, ils pourraient surprendre.

Dix-neuf équipes seront sur la ligne de départ ce samedi. Une seule décrochera le gros lot au soir du dimanche 25 février. Firas Faleh a indiqué que la récompense attribuée au champion passera fort probablement cette fois-ci de 15.000 à 100.000 dollars.

La réunion du comité exécutif de l'Uavb en marge de la compétition arabe tranchera.

Le premier tour de l'épreuve s'étalpera sur cinq journées. Les quarts de finale le vendredi 23 février, les demi-finales et la finale le samedi 24 et le dimanche 25. En parallèle des trois derniers tours on jouera les matches du classement de la 3e à la 19e place. Le championnat arabe totalise en tout 64 rencontres.

Pour les lieux officiels de la compétition, les deux premiers tours se joueront simultanément à la coupole d'El Menzah et la salle Zouaoui de Tunis. Les demi-finales et finale à la salle olympique de Radès. Les entraînements quotidiens des équipes auront lieu dans les deux salles de La Marsa (Krima et Raja Hayder) ainsi dans la salle de Soukra, de Carthage, de Mazigh à proximité de la salle Zouaoui.

Firas Faleh n'a pas manqué l'occasion pour annoncer qu'une bonne somme de la recette sera distribuée au profit des clubs qui vivent des difficultés financières.