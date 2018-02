Tunisie: Les Clubistes intelligemment

SG : Hlel, Nefzi, Haj Mabrouk (Gharsallaoui), Mahmoud, Ben Sassi, Guesmi, Okoma, Gmach (Rhouma), Mansour, Isaka, Déco.

CA : Dkhili, Yahia, Abdi, Tka, Jaziri, Khlil, Ouedrefi (S. Méjri), Ayadi, Belaïd, Khefifi (F. Mejri), Khlifa (Agossey).

Accueilli à Gabès comme le messie et l'homme providentiel, l'entraîneur Mohamed Kouki a montré qu'il n'a pas de baguette magique pour tout chambarder en un match et faire renouer le SG avec le succès. Mais malgré un baptême de feu raté côté résultat avec une défaite à domicile, on peut dire, côté manière, qu'il a réussi à transfigurer le style de jeu de sa nouvelle équipe et à lui imprégner plus d'audace, et plus d'imagination sur le plan offensif. Le SG a livré, en effet, un très bon match très ouvert et fort séduisant avec des occasions de but à la pelle et il lui a manqué qu'un peu de chance et de lucidité devant les buts pour concrétiser son réel ascendant sur la rencontre.

Les «Vert et Blanc» ont bel et bien été les premiers à entrer dans le vif du sujet et à annoncer les couleurs avec une première belle opportunité d'ouvrir la marque, avortée par Tka qui sauve en corner (13'). Corner tiré avec munitie mais, cette fois, c'est le gardien de but Dkhili qui intervient et parvient grâce à une superbe détente horizontale à dévier la reprise de tête de Ben Sassi à côté de son poteau droit (14'). Inexistant jusque-là, le CA va sortir de sa torpeur et entrer dans le match grâce à une bévue de Haj Mabrouk qui, pressé de dos par Ayadi, se fait maladroitement subtiliser le ballon par ce dernier qui sert d'une jolie passe en retrait Saber Khlifa lequel n'a qu'à pousser du plat du pied le ballon derrière la ligne du but de Hlel (20').

Un but contre le cours du jeu qui ne désarçonne pas pour autant les Gabésiens qui ne mettent pas longtemps à revenir à la charge avec une percée du latéral gauche Haj Mabrouk et un centrage à demi-volée pour l'arrière droit Nefzi qui rate lamentablement le coche (25'). Le même Nefzi adresse deux minutes après un boulet de canon légèrement à côté (27'). La même malchance se manifestera huit minutes après quand le Libérien Cholé réussit deux dribbles dans un mouchoir en pleine surface, et remet à Gmach qui tire mollement dans les mains de Dkhili (35'). Secoué, voire malmené, le CA revient à la charge et cherche à consolider son avantage pour se mettre à l'abri et a failli y parvenir par Belaïd dont la frappe brossée de l'intérieur du pied est bien repoussée par Sami Hlel (38') et par Ayadi dont la reprise de tête sur corner a été un peu au-dessus (45').

La seconde mi-temps sera pratiquement à sens unique pour les Gabésiens qui ne baissent pas les bras et qui continuent à en faire voir de toutes les couleurs à Dkhili avec une tête de Mahmoud fort dangereuse et ratant la cage d'extrême justesse (55'), un tir de Cholé bien capté par le portier «rouge et blanc» (62'), un bolide de Isaka au-dessus (73'), une frappe limpide de Gharsallaoui détournée en corner (74') et enfin un ballon qui allait se loger tout droit dans la cage de Dkhili sans le sauvetage miraculeux de Seïf Tka à un mètre de la ligne de but (85'). Une action qui résume tout le match d'hier avec un SG fort entreprenant et un CA costaud, réaliste, se positionnant intelligemment bien sur le terrain et parvenant à rentrer avec les trois points.