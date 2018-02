Tunisie: Touati, le sauveur . . .

Expulsions : Maâouani ( ST) et Bejaoui ( ESZ) 44' .

Buts de : Bessan 13' pour le ST .

Ben Othmen 40' et Touati 87' pour l'ESZ.

ESZ : Jaballah, Dawdi, Bhar, Ben Othmen ( Abbès 45' ), Touati, Maâroufi, Fall, Jebali (Mcharek 85'), Bouhajeb, Bjaoui, Amutu (Addala 76').

ST : Amdouni, Mhadhebi, Belakrmi, Boulaâbi, Khémiri, Badi (Kthiri 58' ), Jouini (Hosni 88'), Maâouani, Jlassi, Trabelsi, (Traoré 70') Bessan.

Lanterne rouge, l'ESZ n'avait qu'un seul choix : la victoire, indépendamment même de la manière. Le ST, pour sa part, s'est qualifié aisément aux huitièmes de finale de la coupe de Tunisie, mais il ne semble pas tout à fait à l'abri, puisqu'il a essuyé trois défaites successives (CSS, CA et USM ), en championnat.

Sans round d'observation, les deux équipes ont commencé en force, d'un côté comme de l'autre, comme pour cueillir son adversaire à froid et le surprendre dès le début de la rencontre. En effet, l'ESZ rate la première fois une reprise de la tête d'Amutu à la dixième minute. Puis, une minute après, les locaux récidivent et ratent lamentablement une tentative par Bouhajeb qui devait, tout simplement , pousser le cuir dans la cage vide. Et puisque celui qui ne marque pas encaisse, Bessan, bien servi par Trabelsi, s'échappe, se présente seul face à Jaballah et le bat avec un sang-froid remarquable, donnant ainsi l'avantage aux stadistes à la 13', contre le courant du jeu.

A la 23', Amutu obtient un coup franc sur la ligne de réparation et le botte à la perfection, mais la balle frôle le montant gauche de Amdouni. L'ESZ ne lâche pas prise pour espérer réussir l'égalisation et revenir dans la partie. En face, les protégés de Kouki résistent et préservent le mince écart tout en effectuant des contres dangereux par Trabelsi et Bessan. Elyes Jlassi a tenté, de son côté, de lober de loin le gardien quand il l'a vu hors de sa cage à la 34'. Le pressing des Espérantistes se poursuit. Fall, Bjaoui, Bouhajeb, Jebali ne cessent d'attaquer. Ils obtiennent un corner et le défenseur Ben Othmen, monté en attaque, profite d'un cafouillage et égalise sans peine ( 40'), avant de regagner les vestiaires.

Les deux équipes à dix

Après la pause, les deux équipes reprennent en force. Bessan et Trabelsi d'une part, Bouhajeb et Jebali, de l'autre. L'enjeu est important pour les deux protagonistes et l'arbitre Loucif expulse Maâouani (ST ) et Béjaoui (ESZ ). A dix, visiteurs et locaux poursuivent sur le même rythme. A la 62', Jebali garde trop longtemps la balle dans la surface de réparation et rate l'aubaine. Deux minutes plus tard, Abbès qui a pris la place de Ben Othmen, blessé , tire en force et la balle percute un défenseur stadiste. Boulaâbi reprend de la tête un coup franc un peu au-dessus de la transversale (73').

Les changements de N. Kouki et l'incorporation de Traoré et Kthiri ont donné plus d'équilibre dans la zone médiane. Au fil des minutes, les coéquipiers de Bhar perdent un peu de leur concentration et essaient vainement de loin par l'intermédiaire de Jebali, Abbès et Bouhajeb. Le ST continue à jouer les contres sans trouver le chemin des filets. Mais, contre toute attente, voilà qu'une balle renvoyée par la défense stadiste est reprise , sans atterrir, du pied gauche de Touati pour inscrire un très beau but et arracher une victoire vitale. Le ST joue le tout pour le tout dans les ultimes minutes, mais ne parvient pas à égaliser. N. Kouki comptera beaucoup sur ses deux autres prochains adversaires directs à Tunis, comme l'a voulu le calendrier, l'USBG et le COM !