Tunisie: Le bond de la MSB, du COK et de l'ASPTTS

La Mouloudia l'a fait de belle manière à Sfax, en prenant le dessus avec une certaine aisance sur l'imprévisible formation de l'USTS qui concède sa première défaite. Le tout en cinquante minutes : 25-17, 25-23, 25-15. Le vent en poupe et seul représentant de la région du Nord-Ouest, elle demeure l'unique équipe à ne pas lâcher le moindre set. Rassurant.

C'est vite fait et bien fait pour le COKélibia à La Soukra. L'équipe Capbonaise n'a pas manqué l'opportunité d'affronter un adversaire mal logé et limité, en l'occurrence le Tunisair Club, pour continuer sur sa lancée. Le score sans appel 25-17, 25-20, 26-24 atteste, de la nette supériorité des visiteurs. Si les performances des Mouloudiens et des Kélibiens étaient attendues, celle des Postiers de Sfax l'était un peu moins, d'autant plus qu'ils étaient opposés à des Marsois légèrement supérieurs en expérience et en maturité. Ce succès fut obtenu au terme d'une rencontre relativement palpitante qui a duré quatre sets.

La détermination et le courage des protégés de Ezzeddine Chaffaï ont prévalu, en dépit d'un début décevant 20-25 au premier set et des énormes difficultés lors du quatrième set qu'ils ont remporté avec des sueurs froides 27-25, alors que les problèmes ne se posaient pas pour eux dans les 2e et 3e manches 25-21, 25-18. La seconde défaite consécutive de La Marsa n'a fait que mettre en évidence les difficultés d'une équipe à court d'arguments sur le plan quantitatif.

Résultats

TAC-COK 0-3

USTS-MSB 0-3

ASPTTS-ASM 3-1

Classement

Pts J

1- MSB 6 2

- COK 6 2

3- ASPTTS 3 2

- USTS 3 2

5- ASM 0 2

- TAC 0 2