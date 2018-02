Tunisie: Hassène Gabsi (entraîneur et ancien joueur international de l'EST) - «Passer la vitesse supérieure»

Je reste juste raisonnable et pondéré. Je pense même que sans s'emballer, ce sentiment pourrait… Plus »

Un bon entraîneur et un renforcement consistant de l'effectif par des joueurs talentueux et charismatiques ainsi que de gros moyens à réserver à la préparation restent les seules conditions qui permettent de remporter le titre de la Champions League»..

C'est que la concurrence avec les autres postulants pour la couronne africaine devient de plus en plus rude. Et que finalement seul le meilleur club ayant pris très au sérieux sa préparation sera sacré champion d'Afrique. Ce n'est nullement une question de hasard ou de coup de poker. Il faut donc se fixer un programme ambitieux à respecter scrupuleusement dans toutes ses étapes afin de se placer en position de redoutable prétendant.

