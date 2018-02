Tunisie: A deux vitesses...

Six années plus tard, la Ligue des champions fut remportée par l'Espérance Sportive de Tunis, le 12 novembre 2011, sur la pelouse centrale du Stade olympique de Radès au détriment du Wydad de Casablanca.

Il fut donc un temps où nos clubs rivalisaient avec leurs homologues égyptiens et marocains et faisaient même le poids avec les ténors du continent.

Le dernier titre africain remporté par un club tunisien remonte à 2015 quand l'Etoile Sportive du Sahel a raflé la Coupe de la Confédération.

En 2015, nos clubs avaient déjà perdu la main en C1 africaine. La dernière Ligue des champions remportée par un club tunisien remonte à 2011 quand l'Espérance de Tunis s'est imposée devant le Wydad de Casablanca.

Depuis ce temps-là, nos équipes peinaient à atteindre le carré d'as de la Ligue des champions. Et même en C2 africaine, les choses commencent à se compliquer. C'est que la donne en Afrique est en train de changer.

Il n'y a plus de petites nations...

En Afrique, il n'y a plus de petites nations de football. A l'heure de l'internet et du digital, tout le monde sait désormais jouer au football, outre que les grands clubs européens ont implanté ces dernières années des centres de formation dans le continent. C'est dire que les joueurs qui n'ont pas la chance d'évoluer au FC Barcelone ou à la Juventus de Turin, renforcent les rangs des clubs locaux. Ils élèvent ainsi et le niveau de leurs championnats locaux et la performance de leurs clubs dans les compétitions continentales.

Alors que l'Afrique peaufine son football, notre championnat national est en perte de vitesse vertigineuse depuis 2011.

Dommages collatéraux ou pas de la Révolution du 14 janvier 2011, les choses vont de plus en plus mal dans notre football. Arbitres de plus en plus contestés, matches à huis clos, clubs au bord de la faillite financière et une infrastructure délabrée : le championnat de Tunisie a beaucoup perdu de sa verve et cela se fait de plus en plus sentir dans les performances de nos clubs lors des compétitions africaines. Bref, entre un championnat national en perte de vitesse et des clubs africains en progression fulgurante, nos équipes ont de plus en plus de mal à atteindre le carré d'as des compétitions africaines, la Ligue des champions en particulier.

Et si l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel gardent encore des chances réelles pour atteindre la phase des poules de la Ligue des champions, édition 2018, elles ont intérêt à se renforcer au prochain mercato estival. Car avec les effectifs actuels, nos deux clubs engagés en C1 africaine n'ont pas suffisamment de ressources humaines pour aller jusqu'au bout de l'épreuve. Khaled Ben Yahia et Kheireddine Madoui ont du pain sur la planche dans les quatre mois à venir. Ils doivent commencer par faire le tri afin de fixer leurs besoins en matière de recrutements. De son côté, la Fédération tunisienne de football doit penser sérieusement à améliorer les conditions dans lesquelles se déroule notre championnat national.