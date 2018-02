Tunisie: L'artisane qui a opté pour le bio

Je reste juste raisonnable et pondéré. Je pense même que sans s'emballer, ce sentiment pourrait… Plus »

Sa mère étant initialement artisane, cela fait maintenant quinze ans que Fatma a repris l'activité pour en faire un petit commerce. Un métier qui la passionne depuis son enfance: « Depuis que je suis petite, je voyais ma mère faire des cosmétiques. Je me mettais des crèmes, prenais soin de mes cheveux. Je suis assez coquette». Coquette, mais surtout hyperactive. A 52 ans, Fatma Ben Yahia ne s'arrête jamais. Si elle ne travaille pas, elle fait la cuisine, arpente les marchés de Tunis pour ramener des légumes bio, s'entraîne à faire de la marche rapide pendant son temps libre. Un style de vie actif et sain pour une femme déterminée : «Je n'ai besoin de personne d'autre que moi, je suis une femme indépendante ! ».

