Tunisie: Abdelhamid Hergal (ancien joueur international du ST) - «Plusieurs facteurs entrent en jeu»

Je reste juste raisonnable et pondéré. Je pense même que sans s'emballer, ce sentiment pourrait… Plus »

Mais en général, il faut suivre les méthodes du CSS en matière de recrutement réussi, même si des talents comme Kenneth Malitoli, Mohamed Khan ou Dos Santos ne courent plus les rues de nos jours. De plus, il faudra motiver au mieux les joueurs locaux pour qu'ils puissent supporter les moments de pression dus à la forte sollicitation. Ce sont là quelques ingrédients pouvant conduire à la concrétisation du rêve suprême de nos grands clubs».

Pour ce faire, personnellement, je lui propose de faire appel au concours de l'enfant du club, Haythem, qui s'est installé en Côte d'Ivoire comme directeur technique d'un centre de formation de jeunes, dirigé par un autre Tunisien, un certain Mohamed Ali Hachicha. Abid pourrait jouer le rôle d'intermédiaire dans le cadre de l'opération de recrutement envisagée par les responsables de l'EST, surtout qu'en Côte d'Ivoire il y a du très bon cru.

Aujourd'hui, nos grands clubs doivent attendre leurs confrontations directes, c'est-à-dire quelques rares fois dans la saison pour ressentir de la rivalité et de l'adversité. Sinon, c'est le désert. Il faut donc commencer par l'amélioration des conditions et des moyens des petits clubs pour promouvoir tout le football dans notre pays. D'autre part, nos clubs, dits huppés et nantis, n'ont pas les moyens des géants d'Afrique comme Al Ahly, Ezzamalek et autre TP Mazembe qui peuvent s'offrir le luxe de s'adjuger les services des meilleurs joueurs de notre continent. Ils ne lésinent nullement sur les moyens pour préparer leurs équipes dans les meilleures conditions, en plus du fait que leur compétition locale est d'un niveau supérieur à la nôtre.

