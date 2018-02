Tunisie: Dr Hechmi Ouahchi, ex-international de l'Etoile du Sahel - «La vérité du printemps !»

Je reste juste raisonnable et pondéré. Je pense même que sans s'emballer, ce sentiment pourrait s'amplifier bien rapidement, notamment si les nôtres confirment leur renouveau assez tôt, en abordant les préliminaires. Du point de vue mental, il faut aussi balayer le passé sans omettre d'en tirer les enseignements. Oublier le spectre de la «remontada» qui pourrait revenir hanter les joueurs (Ahly est passé par là). Il faut repartir malgré tout car nous avons les moyens de nos ambitions».

«L'ADN de la victoire !»

«Même si leur football n'est pas accompli en ce moment, tout le monde sait que l'EST et l'ESS ont la victoire dans l'ADN !

Tôt ou tard, ils seront récompensés en Ligue des champions, j'en suis sûr. Vous savez, en football, les joueurs passent mais le changement doit s'opérer dans la continuité. On ne peut prendre le risque de tout chambouler du jour au lendemain. Changer tout le système et toute l'organisation n'est pas sans risques. Non, il faut juste revoir l'équilibre des lignes du jeu.

Tu ne vas pas inventer quelque chose juste parce que la tendance est au changement. Il y a des constantes et des certitudes à maintenir. Maintenant, il y a bien sûr la griffe du staff technique et ses orientations tactiques. Sauf qu'au final, en football, et je sais de quoi je parle, il faut surtout être au plus haut niveau physique en abordant la reine des compétitions continentales.

Bref, les joueurs aussi doivent se prendre en main.

Il faut comprendre que vous devez faire des sacrifices pour vous hisser ou vous maintenir à un niveau donné, celui de la C1.

La ligue des champions exige des compétiteurs avant tout.

Des athlètes même dont le mode de vie doit être irréprochable (hygiène, etc.). C'est toute une mentalité, une marque de respect envers ses couleurs et les attentes de ses supporters. Vous savez, en Afrique, il n'y a plus de favoris ou d'outsiders.

Je pense que cette compétition sera plus ouverte cette année.

Il y a bien sûr des équipes d'exception sur le papier seulement. Mais, à mon avis, les forces seront plus réparties avec plus d'équipes ayant le potentiel de figurer dans le top 4.

Reste maintenant aux nôtres de réaliser les coups parfaits lors des phases préliminaires. Viendra ensuite le printemps, et les premiers vrais tests» !

«Prendre sa revanche sur un destin capricieux »

«Voilà, je suis confiant. Pourquoi ? Parce qu'à la vue des effectifs des nôtres, il n'est pas fou de dire que, cette année , ils ont les armes pour remporter le prestigieux trophée. Mais bon, quitte à me répéter, il faut aussi attendre les phases de groupe pour se fixer définitivement sur le niveau du jeu, l'envie, l'implication, les révélations, le caractère et la détermination. Car la vérité de la Ligue des champions ne se découvre pas seulement en hiver mais au printemps. Les premiers matches couperets, à élimination directe font le sel de cette compétition et donnent le ton sur les favoris. Certains peinent au départ à trouver le rythme et le tempo. Puis, élèvent le niveau de jeu à partir de la seconde phase.

Gagner une Ligue des Champions, c'est fort. Repartir de plus belle après un échec et prendre sa revanche sur un destin capricieux, c'est encore plus fort ! Je suis optimiste quant à un regain d'ambition des nôtres à cet effet. Au fond d'eux, nos joueurs savent que cette année, ils peuvent aller au bout. L'année dernière, l'EST, à titre d'exemple, a payé le prix fort d'une saison en sur-régime (Coupe Arable, Championnat...). Conséquences : ils sont plus vulnérables en C1. Pour l'Etoile du Sahel, c'est tout autre.

On ne sort pas certaines statistiques pour le plaisir. Mais je note que l'ESS a beau finir les trois quarts de ses matchs avec 65 % de possession, elle s'expose aussi face à des équipes redoutables en contre, comme noté la saison passée face à Ahly du Caire. Ce n'est pas anodin quand on sait qu'en face les Egyptiens brillent par leur potentiel offensif et leur capacité à exploiter des boulevards derrière nos latéraux montés au charbon !