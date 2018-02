Sénégal: Transport aérien - Emirates commande 36 A380 à Airbus

Dans un communiqué, Emirates et Airbus ont finalisé un protocole d'accord établi antérieurement, et signé un contrat portant sur 20 A380 supplémentaires assorti de 16 options qui seront confirmées ultérieurement. La commande globale de 36 appareils est estimée à 16 milliards de dollars selon les derniers prix catalogue. Les livraisons devraient commencer dès 2020.

Cet accord a été signé à l'occasion du Sommet Mondial des Gouvernements par S.A. le Sheikh Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum, Chairman et Chief Executive - Emirates Airline & Emirates Group, et Fabrice Brégier, Président d'Airbus Commercial Aircraft et Chief Operating Officer d'Airbus. Le Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier Ministre des Emirats Arabes Unis, Gouverneur de l'Emirat de Dubaï, et Edouard Philippe, Premier Ministre français, étaient également présents.

S.A. le Sheikh Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum a déclaré : «Cet accord souligne notre engagement envers le programme A380, assurant la stabilité de la chaîne de production et soutenant des milliers d'emplois de grande valeur dans la chaîne d'approvisionnement de l'aviation. Pour Emirates, l'A380 est un succès pour nos clients, pour nos opérations et notre marque. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Airbus pour améliorer encore davantage l'avion et les produits à bord ».

«Nous tenons à remercier Emirates, S.A. le Sheikh Ahmed, Tim Clark et Adel Al-Redha pour leur confiance sans faille envers l'A380, qui a largement transformé le transport aérien du 21ème siècle », a déclaré pour sa part Fabrice Brégier, Président d'Airbus Commercial Aircraft et Chief Operating Officer d'Airbus.

L'A380 est un élément essentiel pour assurer une croissance durable. Il atténue l'encombrement du trafic dans les aéroports les plus fréquentés en transportant davantage de passagers en moins de vols. Cet appareil est le meilleur moyen de capter la croissance du trafic aérien mondial, qui double tous les 15 ans. L'A380 peut accueillir 575 passagers dans 4 classes et dispose d'un rayon d'action de 8 200 nm/15 200 km.

Cet appareil à double pont est devenu l'avion préféré des passagers, ce qui se traduit par des coefficients de remplissage plus élevés pour toutes les destinations qu'il dessert. L'A380 est l'avion le plus spacieux du monde. Il est doté de sièges plus larges, d'allées plus larges, et d'un espace au sol plus important.

L'A380 a la capacité unique de générer des revenus, de stimuler le trafic et d'attirer les passagers, qui peuvent désormais sélectionner spécifiquement l'A380 lorsqu'ils réservent un vol sur le site web innovant iflyA380.com et sur la nouvelle application IOS.