Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc révèle les noms des villes hôtes

Quinze jours après avoir lancé sa candidature pour organiser le Mondial 2026, le Maroc a révélé mercredi dernier les villes hôtes qui accueilleront la compétition si le Royaume est choisi. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi El Alami, qui a effectué l'annonce en conférence de presse.

14 stades sélectionnés

Les villes de Casablanca et Marrakech auront l'honneur d'accueillir deux stades chacune. El Jadida, Nador, Rabat, Tanger, Agadir, Tétouan, Fès, Meknès, Oujda et Ouarzazate sont les autres villes sélectionnées pour un total de 14 stades. Dans cette liste, on retrouve Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir qui viennent d'accueillir le Chan 2018, ainsi que Marrakech, Rabat, Tanger et Agadir qui devaient accueillir la CAN 2015, compétition que le Royaume avait renoncé à organiser en raison de la menace du virus Ebola.