Congo-Kinshasa: Linafoot - Le derby lushois se termine dans la pagaille

Le tournant du match interviendra à la 79e mn lorsque, sur un coup franc bien négocié, Lupopo trouvera enfin le chemin du but par son avant-centre, Kayembe, légèrement avancé, selon l'arbitrage, par rapport au mur défensif du TP Mazembe. L'assistante numéro 1, Mireille Kajinga, qui avait suivi l'action de très près, lèva son drapelet pour invalider le but à la grande désolation des supporters de Lupopo. L'arbitre central, à son tour, invalide le but, provoquant l'ire des supporters de Lupopo qui, en un temps deux mouvements, sont descendus sur l'aire de jeu arrachant au passage les filets sous une pluie de projectiles. Dans les gradins, des supporters furieux cassent et détruisent tout ce qui était à leur portée. La police est débordée. Elle n'avait alors d'autre alternative que d'user des gaz lacrymogènes. Arbitres, joueurs et officiels ont pris le large, chacun cherchant à se mettre à l'abri.

Pourtant, c'est sous des meilleurs auspices qu'avait débuté la partie dans un stade archicomble. Les joueurs de Lupopo étaient les premiers à prendre le jeu à leur compte en s'illustrant par quelques incursions dans la défense du TP Mazembe mais sans faire mouche. Une domination stérile et contreproductive qui a fini par se retourner contre les Cheminots lorsque les Corbeaux, jouant repliés, ont fait monter leur bloc défensif d'un cran, commençant à exploiter des actions de contre. À la 24e mn, Ben Malango, bien servi par Adama Traoré, trouvera le chemin du but d'une belle frappe. La mi-temps interviendra sur ce score avantageux pour le TP Mazembe qui conservera bien son avance en seconde période, nonobstant les assauts des attaquants de Lupopo, toujours irréalistes, devant la cage gardée par Matampi.

Les deux équipes s'affrontaient au stade Kibassa-Maliba, dans le cadre de la 14e journée du championnat de la Linafoot-Zone centre sud. Elles n'ont pu se départager dans le temps réglementaire à cause des incidents d'une rare violence qui ont émaillé le dernier quart d'heure du match. Aucun de ces deux clubs ne voulait perdre cette rencontre, et surtout pas Lupopo qui tenait, après tant d'années de défaites accumulées face au TP Mazembe, à retrouver ses marques.

Le match qui opposait, le 11 février, le TP Mazembe à son éternel rival le Saint-Eloi Lupopo n'est pas allé à son terme à cause des actes d'intolérance perpétrés par des supporters des Cheminots qui ont contesté la décision de l'arbitre invalidant un but de leur équipe pour hors-jeu.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.