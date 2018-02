Luanda — L'établissement de partenariats nécessaires au développement économique et social du pays exige des ambassadeurs du dévouement et de la perspicacité, a estimé lundi à Luanda le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto.

Prenant la parole à l'ouverture d'un recyclage des nouveaux ambassadeurs investis récemment par le Président de la République 'Angola, João Lourenço, le chef de la diplomatie angolaise a dit que le devoir de l'ambassadeur, en tant que représentant de l'Etat à l'étranger, était de redorer l'image du pays sur l'arène internationale, et de contribuer au captage d'investissement étranger. Un autre défi à relever par l'ambassadeur consiste à augmenter la présence de l'Etat auprès des instances multilatérales, par la participation objective et active à divers événements et négociations, moyennant l'insertion de cadres angolais dans les Organisations internationales, a-t-il ajouté.

Selon Manuel Augusto, la coïncidence entre le démarrage de ces cours de formation complémentaire et la célébration du 42ème anniversaire de l'admission de l'Angola au sein de l'Union Africaine, alors Organisation de l'Unité Africaine (OUA), devrait inspirer et motiver l'ambassadeur à exercer une diplomatie pleine, au service du pays et du peuple angolais. Les relations internationales sont un processus complexe et dynamique, qui exige une attention redoublée et une mise à jour constante de connaissances, en vue de relever les défis où les relations entre Etats (...) vivent des mutations rarement prévisibles, a-t-il souligné. La politique extérieure de l'Angola, le protocole et le cérémonial diplomatique, les techniques de négociations internationales, et la gestion financière et celle des ressources humaines sont des thèmes développés dans cet enseignement.