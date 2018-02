Afrique du Sud: Vers une démission de Zuma - Réunion marathon de l'ANC

L'opposition ne veut plus attendre un éventuel départ du président Jacob Zuma. Réunie lundi après-midi, elle a demandé une dissolution de l'assemblée et des élections anticipées. Pour Mmusi Maimane, leader du principal parti d'opposition, l'Alliance Démocratique, il faut que la motion de défiance, contre le chef de l'état, prévue le 22 février soit avancée à cette semaine. « Tout le monde en Afrique du Sud appelle à la démission de Jacob Zuma. L'opposition présente ici dit qu'il doit partir. Les différents mouvements religieux disent qu'il doit, le comité exécutif de l'ANC dit qu'il doit partir... Il n'y a que Jacob Zuma qui refuse de partir.

On sait seulement que Cyril Ramaphosa a quitté la réunion du comité exécutif vers 22h30 pour se rendre à la résidence de Jacob Zuma à Pretoria certainement pour informer le président des décisions prises un peu plus tôt à huis-clos. Cyril Ramaphosa est ensuite revenu peu avant minuit à l'hôtel où se déroulait la rencontre du comité exécutif et ce n'est que vers 3h du matin que les voitures des cadres de l'ANC ont quitté les lieux.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.