Cote d'Ivoire: Children of Africa - Dominique Ouattara reçoit un bus anglais pour soutenir les efforts d'éducation

Le siège de la fondation Children of Africa a abrité une cérémonie de remise de dons en présence de sa fondatrice.

Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, a reçu hier à son cabinet sis à Cocody, un bus britannique. C'est un geste du village de Smallburgh en Angleterre.

Se félicitant de ce don et de la présence de Harriet Baldwin, ministre britannique chargée de l'Afrique et de Joséphine Gauld, ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, elle a dévoilé l'usage qu'elle fera de cet autobus à deux niveaux.

« Celui que nous recevons aura la singularité d'être aussi un centre de ressources bibliothécaires pour l'initiation de notre jeunesse à la langue anglaise. Merci aussi pour tous les livres que nous avons reçus ».

Et la Première dame de préciser: « Les bibliobus de la fondation Children of Africa sont équipés de milliers de livres pour enfants et pour jeunes ; d'ordinateurs connectés à internet pour initier nos enfants à l'informatique ; et d'un écran pour des projections de films et de documentaires.

Toutes ces activités font la joie de nos enfants, à chaque passage des bibliobus dans les établissements scolaires ou sur les places publiques ».

Une Ivoirienne vivant en Angleterre a pris une initiative qui n'est pas passée sous silence. Cette dernière, Eunice Kokrasset, affirme la présidente de la fondation Children of Africa, est l'initiatrice du projet d'échanges culturels baptisé « Smallburgh to Abidjan ». Elle a permis de mobiliser des ressources pour faire ce don de bus à l'organisation caritative Children of Africa.

C'est pourquoi « Je salue également la belle initiative de notre jeune sœur Eunice Kokrasset, qui est représentée à cette cérémonie par les membres de sa famille que je salue chaleureusement », a-t-elle souligné.

Elle exprime sa gratitude au gouvernement britannique, pour l'appui manifesté à la Fondation et ses activités. « Je sais que nos enfants en profiteront pleinement, et que ce nouveau bibliobus sera une découverte utile et originale pour tous ».

Quant à la ministre Harriet Baldwin, elle a exprimé sa fierté car nombre d'enfants éprouveront le plaisir de la lecture avec les ouvrages qui seront mis à leur disposition. Elle s'est dit honorée lors de cette cérémonie.

Signalons que la fondation a désormais neuf bibliobus pour soutenir les efforts d'éducation des enfants d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La ministre britannique est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail.