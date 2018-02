La 12ème édition de la bourse aux céréales s'est tenue les 10 et 11 février 2018 dans la capitale des balanzans (Ségou), sous la présidence du commissaire à la sécurité alimentaire, Oumar Touré, en présence du représentant du ministre de l'agriculture, Dembèle Anne Rejeanne Koné, du gouverneur de Ségou, du représentant de la FAO et du président de l'APCAM, Bakary Togola.

Pour cette 12ème édition, au terme des échanges, il a été révélé que sur 53.264 tonnes d'offre, il y'a une demande de 12 303 tonnes; dont 18 contrats signés, 5.960 tonnes ont été achetées pour un montant de 1. 511 980 000 F CFA.

Bakary Togola, président de l'assemblée Permanente des chambres d'agricultures du Mali ( APCAM), a estimé que la présente édition a été magnifiée par la présence de plus 300 participants constitués majoritairement de productrices, de transformatrices et de producteurs céréaliers.

Ceci traduit la vitalité de la bourse et son ancrage réel dans la capitale des Balazans. Il s'est réjoui de cette évolution positive et a remercié le comité national d'organisation pour les efforts fournis et l'engagement des partenaires à rehausser chaque année l'éclat de l'événement.

Selon lui, la présentation des offres de ventes et d'achats confirme que le Mali dispose d'importants stocks au niveau national notamment en mil, sorgho et riz pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et réguler les marchés céréaliers.

Il a remercié le ministre Commissaire pour son engagement et sa détermination à faire de la bourse un cadre approprié de mise en marché des produits agricoles du Mali.

Aux termes des débats, des recommandations ont été formulées portant entre autres sur: l'évaluation globale de la bourse nationale aux céréales; le renforcement du suivi de la gestion des contrats pour un meilleur respect des engagements des parties prenantes; la mise en place d'un dispositif de mobilisation des grands opérateurs céréalières nationaux pour leur participation à la bourse; le renforcement l'utilisation des nouvelles technologie de l'information dans les échanges et transactions commerciales, la mise en place d'un mécanisme de financement durable de la bourse .

Il faut noter que sur 53.264 tonnes de céréales apportées à la foire, plus de 5 960 tonnes ont été vendues, et 18 contrats portant sur 12 303 tonnes ont été conclus.