Congo-Kinshasa: Dortmund - Le club veut déjà conserver Batshuayi

« Chelsea a refusé d'inclure une option d'achat dans son contrat, a-t-il précisé. Et quand Roman Abramovitch dit « niet », c'est « niet » ! Mais je pense qu'il y a une chance qu'il reste parmi nous. Michy Batshuayi n'est pas venu à Dortmund pour repartir aussi vite. Cela dit, s'il continue à marquer lors de chaque match, ça va devenir de plus en plus compliqué... Sauf peut-être s'il dit clairement qu'il veut rester à Dortmund ! », a déclaré le Directeur général du Borussia Dortmund lors d'une interview accordée à Sky Sports.

En deux matchs avec les jaunes et noirs, le joueur prêté par les Blues a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Suffisant pour convaincre les dirigeants de Dortmund dont le tout puissant Hans-Joachim Watzke.

