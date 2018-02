Cote d'Ivoire: Britto Willie (capitaine As Tanda) - "Nous n'avons pas joué sur notre valeur"

interview

Malgré le match nul enregistré au match aller contre la formation congolaise, l'optimisme est de mise à Tanda, avant le match retour.

Que retenez-vous de votre match nul face aux Congolais de La Mancha ?

Sur ce match aller, nous n'avons pas joué sur notre propre valeur. Nous n'avons pas été patients. On savait que cette équipe allait jouer compact derrière.

On se devait d'être patient, garder le ballon et le faire tourner. On devait passer sur les côtés. Nous avons, par moments, tenté des tirs à distance. Mais cela ne nous a pas souri.

Comment entrevoyez-vous le match retour ?

Le plus important, c'est que nous n'avons pas pris de but à domicile. Nous allons travailler. Tout reste possible à l'extérieur comme dans toute rencontre de football.

Nous allons essayer d'être le plus solide possible en gardant le ballon, en passant sur le côté et inscrire des buts pour arracher la qualification. Nous n'avons aucun doute sur notre capacité à passer le cap de La Mancha.

Ce résultat n'est-il pas la suite logique de votre méforme en championnat ?

Je pense que sur cette rencontre, c'est l'efficacité qui nous a fait défaut parce que nous avons eu des occasions franches de but.

Si on les avait transformées, cela aurait changé la physionomie de la rencontre. Nous allons travailler dans ce sens avant le match retour.

Avez-vous des appréhensions pour votre défense qui a commis quelques bourdes ?

Nous avons commis quelques erreurs, mais cela arrive dans un match de football. Nous allons les corriger pour être plus solides.

La qualification est-elle possible pour Tanda ?

Nous y croyons. Il faut cependant éviter de se mettre le doute dans la tête, sinon nous risquons de plonger. Ce sont des situations qui arrivent, mais nous nous réjouissons d'avoir pu nous créer des occasions. Il nous faut maintenant les concrétiser pour revenir avec la qualification.