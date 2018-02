Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Le nouveau président reçu par le président du Faso

Kassi Jean Claude Brou est économiste de formation. Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques obtenu en 1982 et d'un MBA en finances en 1980 à l'Université de Cincinnati dans l'Ohio aux Etats-Unis d'Amérique. Il a enseigné au département des sciences économiques comme assistant de la même université. Il entame sa carrière professionnelle au Fonds monétaire international (FMI) en 1982, comme économiste. Par la suite, il devient économiste principal de plusieurs pays africains avant d'occuper par la suite le poste de conseiller économique et financier d'Alassane Ouattara alors Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 1991 à 1995. Il assume la même responsabilité sous le successeur de Ouatatra à la Primature, Kablan Duncan, pour être nommé par la suite directeur de cabinet de celui-ci de 1996 à 1999. A partir de 2000, il fait son entrée à la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BECEAO) où il va occuper plusieurs fonctions. Au nombre desquelles, celle de directeur des études économiques et de la monnaie. Il a, entre temps, été nommé conseiller spécial et contrôleur général. De 2010 à 2013, M. Brou a été le représentant -résident de la Banque mondiale au Tchad et consultant auprès du gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC).

Lors du 52e sommet des chefs d'Etat et de gouvernements de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tenu à Abuja au Nigeria, le 16 décembre 2017, le ministre ivoirien des Industries et des Mines, Kassi Jean Claude Brou, a été désigné pour présider aux destinées de la commission de l'institution régionale. Il devra entrer officiellement en fonction le 1er mars 2018.

