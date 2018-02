La 8ème édition de la Convention annuelle du personnel de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) s'est achevée le 9 février, dans la capitale politique Yamoussoukro.

Pendant quatre jours, les participants ont dressé le bilan de l'exercice 2017 et partagé les perspectives de l'année conformément au budget 2018.

Cette convention a surtout permis d'adopter le plan de travail du budget annuel (Ptba) 2018, issu du plan stratégique de développement. Il sera mis à la disposition de chaque responsable investi d'une mission d'encadrement, afin que le Ptba lui serve d'outil de pilotage et de mesure de performance.

Un suivi et une évaluation périodique seront orchestrés par la direction générale. Il a également été décidé de programmer dans les plus brefs délais, des ateliers afin que tous les agents se familiarisent et s'approprient le Ptba.

Le directeur général Dramane Coulibaly a souligné la pertinence de cet outil de travail. « Au sortir des présentes assises, je peux affirmer sans risque de me tromper que nous partons de Yamoussoukro mobilisés, réarmés moralement et décidés à relever tous les défis de 2018 », a indiqué Dramane Coulibaly. Il a félicité les agents pour la qualité des contributions et pour la bonne ambiance qui a prévalu durant les travaux.

Après la clôture des travaux, le dîner gala offert à l'ensemble des participants a apporté une note festive à cette rencontre. Au cours de cette soirée, la Lonaci a rendu un vibrant hommage à cinq de ses agents appelés à faire valoir leurs droits à la retraite.

Fidèle à sa vocation d'entreprise citoyenne chaque fois qu'elle organise ce genre de rencontre, une forte délégation de la Lonaci avec à sa tête le directeur général, accompagné du président du Conseil d'administration Traoré Adam-Kolia a fait don, le 8 février, de vivres et de non vivres d'une valeur 2,5 millions de Fcfa à la Maison de soins psychiatriques Saint-Vincent De Paul de Yamoussoukro.