Congo-Kinshasa: Tourisme - Les ministres des deux Congo échangent sur des projets communs

Pour le ministre du Tourisme de la RDC, les deux Congo ont un destin commun. « La passerelle la plus évidente, c'est déjà la proximité de nos deux pays. Nous sommes naturellement ensemble. La seconde passerelle, c'est comme vient de l'expliquer ma collègue, c'est que nous avons des intérêts communs sur des projets qui doivent être développés dans notre sous-région, notamment un projet sur le Programme Afrique. Il y a également la protection des tourbières qui par essence sont communes à nos deux pays et l'écotourisme dont elle et moi souhaiterions que ce soit l'essence même du tourisme dans notre sous-région. », a souligné Franck Mwe Di Malila Apenela.

