Congo-Brazzaville: Criminalité faunique - Dix-huit braconniers devant la barre

A la Cour d'appel de Pointe-Noire, par contre, quatre braconniers présumés, interpellés en juin 2016, répondront à la même date, pour détention illégale et commercialisation frauduleuse de deux peaux de panthère, des queues d'éléphants et autres trophées d'espèces fauniques intégralement protégées, sauvagement tuées dans la forêt.

Le 15 février, à la Cour d'appel de Dolisie, dans le Niari, cinq autres abatteurs d'animaux protégés seront à la barre. Saisis la main dans le sac, le 18 décembre 2015, ces présumés inciviques détenaient et commercialisaient frauduleusement six pointes d'ivoire, pesant environ 38 kg, obtenues après un forfait d'éléphants.

A la Cour d'appel d'Owando, selon le site "Vox Congo", l'audience spéciale s'ouvre le 14 février. Elle implique quatre délinquants fauniques, dont un commerçant. Ces braconniers ont été arrêtés, le 14 septembre 2017, par les services habilités, en flagrant délit de détention illégale et commercialisation de six pointes d'ivoire, acquises après avoir abattu des éléphants.

Une série d'audiences s'ouvre, au cours de la semaine, dans les Tribunaux et Cours d'appel de Ouesso, Owando, Dolisie et Pointe-Noire, pour juger des présumés délinquants pris en flagrant délit de détention et commercialisation des pointes d'ivoire et autres trophées d'animaux intégralement protégés.

