Congo-Brazzaville: Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza - Le deuxième module sera prêt d'ici à la fin du premier trimestre 2019

Par ailleurs, la construction de l'amphithéâtre de sept cents places au deuxième module du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza est un début de solution, car au cœur de la ville de Brazzaville, le ministère de la Culture n'a pas d'infrastructures de ce genre, a reconnu Dieudonné Moyongo, avant toutefois de préciser que son ministère a un autre chantier dans la partie nord de Brazzaville. Il s'agit du Centre culturel Antoine-Letembet-Ambily. « On va aller progressivement. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de difficultés, mais il faut remercier le président de la République, parce que les instructions sont données pour que tous les chantiers s'achèvent. », a-t-il informé.

Accompagné de la directrice du mémorial, Bélinda Ayessa, le ministre de la Culture et des arts a indiqué clairement que les modules qui sont dans ce lieu ne se trouvent nulle part. « Nous sommes venus voir le chantier du deuxième module du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza. Des modules que nous avons ici, nous ne les avons pas dans la ville. Il y aura, ici, des salles d'expositions, des bibliothèques pour enfants et pour adultes. Au sous-sol nous aurons des archives. Tout ceci est important. Nous sommes venus voir pour aussi orienter les travaux. Nous sommes satisfaits de tout ce que nous avons vu. D'ici à la fin du premier trimestre 2019, ce module sera terminé et mis à la disposition du département de la Culture. », a déclaré le ministre.

