Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, sera face aux… Plus »

« On devait la changer en janvier, mais nous avons transmis le dossier en septembre à la Fifa qui n'a pas réagi à temps. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre cette semaine. Une fois le dossier bouclé, l'entreprise chargée des travaux va percevoir le virement et va démarrer les travaux», a-t-il rassuré.

Les deux pelouses synthétiques d'Abobo et de Yopougon vont coûter environ 300 millions de FCfa chacune. Selon Sory Diabaté, elles accueilleront les matches de Ligue2, D3, de football féminin, le championnat des jeunes et le championnat de football d'entreprise.

Pour la sécurité des joueurs et des officiels, une grille de protection de deux mètres sera érigée aux alentours de la surface de jeu. Les spectateurs n'ont pas été oubliés. Des tribunes sont prévues, selon Sory Diabaté. Elles abriteront des vestiaires ainsi que des bureaux pour les organisateurs des matches et les arbitres.

Les nouveaux stades de Yopougon et d'Abobo s'étendent sur 105 m de long et 68 m de large. Des dimensions identiques à celles du stade Biaka Boda de Gagnoa qui, selon le président de la Ligue de football professionnel, offriront plus d'espace aux acteurs pour s'exprimer.

« La plate-forme sur laquelle sera posée la pelouse synthétique est bien avancée et devrait être finalisée dans deux semaines à Abobo. Yopougon est plus avancée parce qu'il y a eu moins de pluie qu'à Abobo. La pose du tapis va effectivement démarrer le 26 février », a souligné Sory Diabaté qui s'imprégnait de l'avancement des travaux.

La Fédération ivoirienne de football (Fif) disposera, d'ici la fin du mois de mars, de deux nouveaux stades dotés de pelouses synthétiques pour les compétitions officielles. Après le stade Robert Champroux de Marcory, le Parc des sports de Treichville et le stade Victor Biaka Boda de Gagnoa, les complexes sportifs de Yopougon et d'Abobo auront leur pelouse synthétique.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.