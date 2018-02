Congo-Brazzaville: Volleyball - Les joueurs retrouvent le terrain après une année d'absence

En lançant ce tournoi, Hemerlan Kouehouassazo a demandé aux anciens volleyeurs de le soutenir afin de faire évoluer ce sport qui autrefois drainait du monde. « L'année dernière, nous n'avons pas pu organiser un championnat à cause du manque d'équipes. Pour combler ce trou, on avait juste fait jouer les jeunes qui sortaient du centre de formation. Aujourd'hui, nous voulons aller de l'avant. Pour ce faire, je demande à tout le monde de nous soutenir et à ceux qui sont partis de revenir pour qu'ensemble nous puissions donner une autre couleur à notre sport qui est le volley », a-t-il dit.

C'est avec enthousiasme que les volleyeurs de la ville océane ont retrouvé le rectangle vert après une année difficile marquée par le manque de championnat au niveau de la ville. Pour redonner du dynamisme aux équipes et déterminer celle qui ira représenter le département lors du championnat national, la ligue départementale de volley-ball a organisé le tournoi auquel prennent part quatre équipes, à savoir l'AS Gendarmerie, les Vétérans, les Trois Martyrs et Brico.

