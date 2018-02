Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite ligue 1 - La 5e journée commence ce mardi

Ce 13 févier, au stade Alphonse-Massamba-Débat, Inter club qui n'a jusque-là qu'un seul point en trois matchs joués (deux défaites et un nul) rencontre Tongo FC (trois défaites en autant de matchs).

La seconde rencontre opposera Saint-Michel de Ouenzé (deux défaites et un nul) à l'AS Cheminots (deux défaites et une victoire). Le mercredi, la Jeunesse Sportive de Poto-Poto (deux défaites et un nul) recevra AS Otoho, qui est tête du classement provisoire, trois victoires en autant de matchs (dix buts marqués en trois rencontres contre 2 encaissés). Par ailleurs, Diables noirs (deux victoires, une défaite) sera aux prises avec FC Kondzo (une victoire, un nul et une défaite). Le lendemain, la Jeunesse Sportive de Talangaï (deux nuls et une victoire) rencontrera AC Léopards de Dolisie (deux défaites et une victoire). Le match Patronage-Etoile du Congo bouclera les rencontres de la 5e journée à Brazzaville.

A Pointe-Noire, deux matchs sont prévus pour cette journée. Nico-Nicoyé en découdra avec V. Club, le 14 février. Puis, La Mancha sera face à Cara. Les deux équipes ont disputé, le week-end dernier, leurs premiers matchs du tour préliminaire de la Coupe de Confédération. La Mancha a concédé un nul (0-0) en Côte d'Ivoire devant AS tanda, tandis que Cara s'est incliné (0-1) au Ghana face à Asanti Kotoko. Reste à savoir si ce match ne sera pas ajourné.