Congo-Brazzaville: Fête du printemps - Les Congolais découvrent l'art culinaire de la Chine

La communauté chinoise et les Congolais de toutes catégories socio-professionnelles se sont retrouvés dans la soirée du 10 février, à l'ambassade de Chine, autour de la gastronomie chinoise pour célébrer la fête du Nouvel an chinois.

Agrémentée par les tam-tams du groupe "Musée d'art", la soirée culturelle et culinaire chinoise a connu la présence massive de plusieurs autorités à divers niveaux, notamment le Premier ministre, Clément Mouamba; les anciens et nouveaux membres du gouvernement; le président du Sénat, Pierre NGolo; les ambassadeurs accrédités au Congo et autres personnalités.

Sur des tableaux faisant office d'une exposition photos, des visiteurs pouvaient admirer les images montrant les précédentes fêtes du printemps à l'étranger, la Chine moderne, rurale et urbaine, de beaux paysages, des traditions et la vie quotidienne des Chinois, des progrès obtenus dans la modernisation du pays, sans oublier celles qui retracent la coopération sino-congolaise.

L'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang, a prononcé, à cette occasion, une allocution dans laquelle il a évoqué l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Pour lui, l'année 2017 a été celle de la grande récolte.

« La confiance politique entre les deux pays s'est approfondie davantage, grâce aux visites successives au Congo du ministre chinois des Affaires étrangères,Wang Yi, et du vice-ministre du Commerce, Qian Keming, au séjour en Chine du président du Sénat, Pierre N'Golo, pour assister au dialogue de haut niveau entre le parti communiste chinois et des formations politiques du monde », a rappelé le diplomate chinois.

Parlant de cette coopération substantielle, il s'est réjoui du fait qu'elle a été portée à « un nouveau palier », avec le lancement « progressif et à pas sûr » de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, ainsi que la mise en service de l'immeuble de la banque sino-congolaise pour l'Afrique, Bsca Bank.

La première visite au Congo du navire hôpital "Arche de la paix" de la marine chinoise, venu fournir des services médicaux et humanitaires à la population locale, ainsi que la contribution du gouvernement chinois, à hauteur de six millions de dollars en faveur des déplacés du département du Pool, ne sont pas passés pieds joints.

« La coopération sino-congolaise, dans les domaines de la santé, de l'éducation, des activités sociales et autres, s'est intensifiée. La fraternité et la solidarité sont toujours plus probantes, notamment quand la Chine tend la main au Congo pour venir à son aide à un moment difficile, comme deux membres d'une même famille. Les relations entre la Chine et le Congo pourront s'intensifier toujours davantage grâce à une meilleure compréhension entre les deux peuples, à leurs échanges plus fréquents, à une meilleure inspiration mutuelle entre eux », a souligné Xia Huang.

S'agissant de la coopération sino-africaine, l'ambassadeur de Chine n'a pas manqué de souligner « sa montée en gamme », faisant allusion au Forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique, prévu en septembre prochain à Beijing. Une nouvelle occasion pour son pays, a-t-il dit, de partager ses expériences et ses acquis avec le continent africain.

La fête du Printemps, moment de rencontres familiales

Sur l'importance de la fête du Printemps, l'ambassadeur de Chine a relevé sa particularité, du fait qu'elle est l'occasion des plus grandes retrouvailles amicales, notamment familiales pour toute une année.

Manger ensemble en famille au cours de cette fête étant un des principes phares du Nouvel An en Chine, c'est tout naturellement que l'ambassade de l'Empire du milieu a opté pour le partage avec d'autres peuples résidant au Congo, des mets typiquement du terroir. Pour faire voyager des invités et les faire promener de région en région, à travers la Chine, plus d'une vingtaine de mets aussi riches que variés ont été présentés.

Entre autres plats de la gastronomie chinoise dégustés, figuraient des beignets d'aubergine, beignets de poisson, beignets de poulet, boulettes de porc, œufs sautés, riz cantonnais, du fromage de soja, des crevettes, etc. Des mets connus, que bon nombre d'invités découvraient sur place.

La cuisine chinoise est très riche en variétés, puis diversifiée. Elle constitue, de ce fait, un pan important de la culture du pays. C'est donc cet art culinaire qui a traversé le temps, que des Congolais, des Russes, des Français, des Italiens, bref des amis de la Chine et amoureux inconditionnels de sa culture, ont eu l'occasion d'apprécier. Quelques minutes auront suffi pour vider de nombreux plats apprêtés.

Un peu plus loin, sur une autre table disposée à proximité des tableaux, des invités pouvaient déguster des différentes sortes de thé de Chine (thé oolong , thé vert , fleur de thé, thé sombre, thé blanc, etc.).

C'était une soirée pas comme les autres pour des Congolais qui ont découvert, pour la première fois, la cuisine chinoise.