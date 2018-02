Sénégal: Khoudia Mbaye prône une intensification des impacts des réformes au niveau local

Elle a ainsi cité entre autres investissements réalisés ou en cours d'exécution, dans cette région du centre du pays, des infrastructures de connectivité territoriale, des postes de désenclavement, l'autoroute Mbour Kaolack, le dragage et la réhabilitation du port et de l'aérodrome de Kaolack, et divers autres investissements dans des infrastructures sociales de base, et dans le domaine de l'éducation.

"Ces investissements ont été exécutés pour Kaolack à hauteur de 60 %. Ils concernent les secteurs de l'agriculture, des infrastructures de l'éducation, de l'hydraulique, de la santé et la réalisation d'infrastructures routières essentielles à la connectivité interne et externe de la région", a soutenu Mme Mbaye.

"Il faut que chaque citoyen sénégalais sente cette amélioration et considère qu'il se passe quelque chose à son niveau personnel", a indiqué Khoudia Mbaye. Elle intervenait lors d'un forum économique dédié à l'investissement tenu à la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK).

