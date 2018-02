Congo-Brazzaville: Conseil municipal de Brazzaville - Le budget de la commune en débat

Le président du Conseil municipal et département de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, a ouvert le 12 février à l'hôtel de ville, les travaux de la deuxième session ordinaire qui examinera onze affaires dont le budget de la commune, exercice 2018.

Dix jours durant, les élus locaux débattront de plusieurs projets de délibération au nombre desquels le programme d'investissement de la commune de Brazzaville pour l'année en cours, la fixation du taux des frais d'identification des terrains et dépôts.

Les conseillers discuteront également de l'annulation du projet de délibération portant sur la dénomination de l'avenue Melvin-John's et du projet de débaptisation de la place Melvin-John's ; de l'espace dit triangle Tchadien situé entre les ministères des Hydrocarbures et de l'Economie forestière.

Ils statueront aussi sur la création des parcs de stationnement dans le périmètre urbain ainsi que sur la création d'une fourrière municipale qui est un garage utilisé par les services municipaux pour abriter des véhicules abandonnés sur la voie publique, ou objets d'une saisie trouvés dans une situation gênant une quelconque activité sur le domaine public.

Les élus locaux traiteront pareillement d'un projet de modification de l'institution des frais d'armoiries de la commune de Brazzaville ainsi que du numérotage sur les taxis et mini-bus. Ils détermineront les modalités d'implantations et d'exploitation des abattoirs artisanaux par les particuliers.

De même, les conseillers plancheront sur les modalités d'exercice en régie indirecte du service de désinfection, désinsectisation des marchés domaniaux de la ville capitale par les particuliers. Enfin, ils discuteront des modalités d'exercice en régie indirecte du service de nettoiement des marchés domaniaux par les particuliers.

« Cette session se tient dans un contexte de crise économique particulier et nous appelle au sens de responsabilité. Qu'une réflexion approfondie soit accordée aux questions mises en débat. Nous avons l'obligation de doter notre commune de cet instrument de travail pour lui permettre de commencer la mise en œuvre de son plan d'action 2017-2022 », a déclaré Christian Roger Okemba.

« Je vous invite à plus d'imagination et de stratégie afin de renforcer les contrôles administratifs allant dans le sens de maximiser nos recettes locales ; d'améliorer la traçabilité dans le reversement des taxes et autres impôts recouvrés par les services de l'Etat et d'identifier d'autres ressources sûres pouvant renforcer le financement et le développement local », a ajouté le président du Conseil municipal et département de la ville de Brazzaville.

Il s'est, par ailleurs, félicité de pouvoir préserver les acquis sociaux, en peu de temps de sa mandature à la mairie, puis s'est réjoui de la signature de l'accord de paix et cessation des hostilités entre le gouvernement et les représentants de Fréderic Bitsangou .

Enfin, signalons que le Conseil municipal est issu des élections locales du 16 juillet 2017. Il est composé de conseillères et de conseillers municipaux élus au suffrage universel direct, conformément au code électoral qui est l'organe délibérant de la commune.