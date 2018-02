Congo-Brazzaville: Investissements - Les Émirats arabes unis en quête d'opportunités d'affaires au pays

Rappelons que la visite de ce prince émirati fait suite à celle effectuée, en janvier dernier, par le chef de l'Etat congolais aux Emirats arabes unis. Au centre des négociations entre Denis Sassou N'Guesso et l'émir de Dubaï, Sheikh Ahmed Bin Dalmook Juma Al Maktoom, figurait la possibilité pour celui-ci de financer la construction des infrastructures et la transformation du gaz en énergie électrique au Congo.

« Le projet d'approvisionnement en électricité sera le premier que nous allons exécuter au Congo. C'est une grande réalisation qui demande de la patience. Mais on va faire de notre mieux pour l'exécuter le plus vite possible en s'inspirant de notre savoir-faire », a indiqué Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum, avant de relever qu'il évaluera d'autres opportunités avec le gouvernement congolais, en fonction de ce qu'il a vu lors de la visite.

