Congo-Brazzaville: Opposition - Le parti d'Armand Mpourou rejette l'idée d'une nouvelle plate-forme

La Dynamique pour le développement du Congo (DDC) s'est prononcée sur la question, le 10 février à Brazzaville, lors de sa rentrée politique.

« Le fait d'avoir nommé un chef de l'opposition ne veut pas dire la mise en place d'une nouvelle plate-forme politique. Au Congo, il y a toujours la confusion. Une plate-forme politique de l'opposition ne signifie pas qu'on a les mêmes choses à dire. Il ne faut pas faire l'amalgame. Chaque parti politique doit s'exprimer librement, clarifier ses positions lorsque cela s'impose. Je ne peux aller dans un milieu où mes pensées seront conditionnées », a laissé entendre Armand Mpourou, président de la DDC. Toutefois, il a pris acte de la nomination du chef de file de l'opposition, promettant d'échanger prochainement avec lui.

Armand Mpourou a également abordé plusieurs autres aspects, notamment la situation sécuritaire dans le département du Pool . Il a salué l'accord de cessation des hostilités et le programme de désarmement. « Mais nous proposons que soit effectuée une identification des vrais ninjas ainsi que leur chef de groupe et ne pas non plus oublier la population traumatisée car il s'agit de la réparation des séquelles de guerre subies par cette dernière. », a-t-il suggéré.

Par ailleurs, pour une bonne gestion de l'Etat, la DDC propose que certaines structures publiques qui génèrent des ressources financières soient responsabilisées par catégorie en ce qui concerne les dépenses de l'Etat. Par exemple, pour les salaires, responsabiliser la Société nationale des pétroles du Congo, les impôts, la douane, a-t-il cité.

Revenant sur le discours du chef de l'Etat du 30 décembre dernier, la DDC a fait savoir que celui-ci épouse la doctrine et l'idéologie de droite qu'elle défend, un discours qui est en rupture avec les anciens plus à gauche et dépourvus de ténacité. La DDC, a dit Armand Mpourou, est prête à collaborer dans la mise en œuvre des réformes envisagées par le gouvernement.

Pour la DDC, chaque citoyen doit participer activement à la renaissance démocratique ainsi qu'au fonctionnement des institutions afin d'impulser la démocratie. Afin de convertir cette vision en un projet, ce parti propose une alternative équilibrée et soutenable avec des objectifs à court, moyen et long termes.