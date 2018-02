Sénégal: Kalidou Koulibaly (international sénégalais de Naples) - Un lion aux rugissements démoniaques

Pour sa part, Marius Trésor conseille au Lion de Naples de continuer à garder la tête sur les épaules et de prendre sa carrière au sérieux avant de lui souhaiter une bonne campagne avec la sélection nationale du Sénégal à la phase finale du Mondial 2018, en Russie. «Kalidou a les armes qu'il faut pour réussir une belle carrière et briller au Mondial », ajoute Trésor.

Au terme des 20 premières journées de la Série A (Calcio), Kalidou totalise 4 buts et son club, Naples, est leader. «Par son sang-froid et sa belle maîtrise du ballon, Koulibaly fait penser à Marius Trésor, l'ancien libero de charme de la sélection française.

L'adversaire a peu de chances de le prendre à défaut pour faire mouche. Grâce à un calme olympien et une certaine rage de vaincre, le Sénégalais sait subtiliser, avec aisance, le ballon à l'adversaire, le remonter et mettre son partenaire sur orbite ou ajuster (lui-même) un tir foudroyant. Qui finit des fois sa course au fond des filets adverses.

Les supporters napolitains lui vouent respect et admiration. Défenseur central aux énormes qualités techniques, physiques et morales, Kalidou Koulibaly constitue la tour de contrôle de son équipe.

