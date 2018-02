Mauritanie: Le Premier ministre reçoit le ministre espagnol de l'Intérieur

L'audience s'est déroulée en présence de M. Ahmedou Ould Abdellah, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, de Dr. Megboula Mint Boudid, Directrice de Cabinet du Premier ministre et de SEM. Jesus Ignacio Santos Aguado, ambassadeur du Royaume d'Espagne accrédité auprès de notre pays.

Il a ajouté qu'il a informé le Premier ministre sur ses entretiens avec le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation en ce qui concerne la sécurité routière et sur la disposition de son pays à appuyer les unités opérant dans ce domaine.

Il a également fait part de la volonté de l'Espagne à étudier les divers points de la coopération bilatérale spécifique à chacun des deux pays et à les renforcer en vue de parvenir aux résultats attendus et les plus bénéfiques aux citoyens.

A l'issue de cette rencontre, le ministre espagnol a fait à l'AMI une déclaration dans laquelle il a indiqué qu'il a transmis au Premier ministre les salutations du Gouvernement espagnol et qu'il s'est entretenu avec lui sur un certain nombre de questions liées à la coopération entre les deux pays.

Copyright © 2018 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.