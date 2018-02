Sénégal: Egalité des chances - L'Etat dépasse son objectif de distribution de 50 000 cartes

Au début du projet de distribution de cartes d'égalité des chances, l'objectif des autorités du Sénégal était de distribuer 50 000 cartes en fin 2017 début 2018. Avec la remise de 6 070 cartes d'égalité des chances pour 7 régions, par le ministre de la Santé cet objectif a été dépassé.

Faisant l'addition avec les cartes qui ont déjà été distribuées actuellement on se retrouve avec 50 006 cartes d'égalité des chances distribuées sur toute l'étendue du territoire à travers le Sénégal selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Yatma Fall, président de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées du Sénégal, a félicité les autorités pour cette promesse tenue et le soutien aux personnes handicapées à travers ce programme. Il s'est félicité aussi du soutien que l'Etat apporte aux services de l'action sociale des régions périphériques «ce qui va impacter sur la vie des populations handicapées de ces zones».

Maintenant, Yatma Fall demande à l'Etat et à ses différents démembrements de mettre en pratique la loi d'orientation sociale et que tous les privilèges proposées par la carte d'égalité des chances soient appliquées au bénéfice des personnes handicapées dans les domaines de l'éducation, de la santé, du transport etc.