Congo-Kinshasa: Affaire Chebeya - Le témoin clef, Paul Mwilambwe se dit menacé au Sénégal

En RDC, Black Man Bausi et Archip Roméo s'apprêtaient à passer la nuit à l'hôpital ce… Plus »

Il est vraiment inquiet. Il est obligé de se cacher, j'allais dire de se terrer, parce que sa vie est tous les jours en danger. Ce que nous aurions souhaité, nous, c'est que la procédure soit accélérée et que justice lui soit rendue. Paul Mwilambwe dira ce qu'il pense. Il pourra être jugé sur pièces et son innocence va éclater au grand jour ».

En 2015, devant le juge sénégalais, Paul Mwilmabwe a affirmé avoir vu, via une caméra de surveillance, ceux qui ont tué et asphyxié Floribert Chebeya dans les locaux de la police dirigée à l'époque par le général Numbi, locaux qui étaient sous la responsabilité de Mwilambwe.

Paul Mwilambwe est-il menacé ? Témoin clef de l'assassinat en 2010 à Kinshasa du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya, il vient de déposer plainte à Dakar où il vit avec sa famille et où il attend son procès. Une plainte pour menaces et tentatives d'assassinat.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.